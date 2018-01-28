تمكنت السلطات التركية خلال عملية أمنية من ضبط مئات القطع الأثرية السورية المسروقة التي كانت في طريقها إلى أوروبا , حيث قبضت على 9 أشخاص من المهربين.

وأفادت وسائل إعلامية تركية, السبت, أن "الأمن التركي تمكن بعد أسبوعين من التحريات والملاحقات والمداهمات من ضبط 230 قطعة أثرية قديمة للغاية تعود بعضها إلى 3500 سنة من الفترة السومرية وبعضها تعود إلى الفترة السلجوقية قبل 1000 عام".

وقالت الجهات الأمنية أن هذه الآثار "نهبت من القبور التاريخية في العديد من المناطق في سوريا، حيث كان يسعى المهربون إلى إيصالها لأوروبا، إلا أن التحريات والمعلومات الأمنية أوصلت الأمن إلى ضبط كمية كبيرة من الأثار المنهوبة".

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن فرق إدارة مكافحة التهريب التابعة لأمن اسطنبول تمكنت بعد التحريات في مناطق فاتح، باغجلار، شيشلي، توزلا وبيوغلو من اعتقال 9 أشخاص مشتبه بهم.

وسبق ان اعلن رئيس دائرة آثار درعا محمد النصر الله ان 80 % من المواقع الأثرية في المحافظة تعرضت للتخريب والنهب خلال سنوات الحرب.

وكان المدير العام للآثار والمتاحف مأمون عبد الكريم اعلن مؤخرا, عن استعادة 89 قطعة أثرية كانت "التنظيمات الإرهابية" سرقتها في أوقات سابقة من داخل سوريا وقامت بتهريبها إلى الخارج.

وعثرت الجهات المختصة مرارا على آثارات مسروقة قيد التهريب إلى خارج الحدود, فيما رجح خبراء الآثار أن القطع الأثرية المسروقة تهرب عبر دول الجوار لتباع في السوق السوداء العالمية.

يشار إلى أن عدد المواقع الأثرية المسجلة على لائحة التراث الوطني السوري بلغ 128 موقعا أثريا، فيما لا يزال 250 موقعا أثريا غير مسجلة.

سيريانيوز