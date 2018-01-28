أعلنت رئاسة الأركان التركية, يوم الأحد, عن ارتفاع عدد الإرهابيين الذين تم قتلهم في إطار العملية العسكرية التركية التي شنت ضد المقاتلين الاكراد على منطقة عفرين بريف حلب, والتي بدأت في 20 الشهر الجاري, إلى 484 إرهابياً.

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وأوضحت الاركان التركية, في بيان لها, نشرته وسائل اعلام تركية, ان "ّ 7 مقاتلات تركية استهدفت ليلة أمس السبت، مواقع للإرهابيين في منطقة عفرين، ودمرت مستودعات أسلحة وملاجئ لهم".

واشار البيان الى ان عملية امس اسفرت عن تدمير 42 هدفا للتنظيمين الإرهابيين".

وأضاف البيان أن "جنديين تركيين قتلا، بينما أصيب 11 آخرين، في اشتباكات امس ضد عناصر التنظيمين ضمن عملية غصن الزيتون", فيما لقي 2 من عناصر "الجيش الحر" واصيب 4 اخرون".

وكان الجيش التركي اعلن, يوم السبت, انه تم مقتل 394 إرهابيا منذ بدء العملية العسكرية التي تشنها القوات التركية في منطقة عفرين بريف حلب.

كما اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان امس ان عملية عفري نادت الى مقتل 16 من القوات التركية والقوات المتحالفة معها، خلال 8 أيام.

وتتواصل عملية "غصن الزيتون"، التي أطلقها الجيش التركي، السبت الماضي، مستهدفة المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د" ، في عفرين , الامر الذي اوقع قتلى في صفوف الجيش التركي والمقاتلين الاكراد.

وألمحت تركيا بان عملية "غضن الزيتون" ستمتد لتشمل منبج وشرق نهر الفرات , وسط مطالبات لواشنطن بوقف دعمها لوحدات "حماية الشعب" الكردية, في حين هددت قوات "قسد" برد مناسب في حال توسيع انقرة هجماتها شمال سوريا.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وبرزت ردود أفعال دولية تركزت حول القلق من تداعيات شن العملية التركية, فيما عارضت واشنطن ذلك, داعية الى الحد منها, باعتبارها تعرقل جهود مكافحة "داعش" و تسهم في تأزم الوضع الإنساني في عدة مناطق.

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية المشتركة .