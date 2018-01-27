قال وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون, يوم السبت, ان كبح استخدام الاسلحة الكيماوية في سوريا من مسؤوليات روسيا.

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ونقلت وكالة (رويترز) عن تيلرسون قوله, خلال زيارة الى بولندا, ان ”الأسلحة الكيماوية تُستخدم في ضرب السكان المدنيين، الفئة الأضعف, الأطفال داخل سوريا“.

وتابع ”نحمل روسيا مسؤولية التعامل مع هذا الأمر. إنها حليف“ لسوريا.

وكان وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون اعلن, يوم الثلاثاء ان النظام السوري ربما لا يزال يستخدم الاسلحة الكيميائية, محملة روسيا المسؤولية في نهاية المطاف.

واثارت تصريحات تيلرسون وهذه الاتهامات رفض من قبل السلطات الروسية, معتبرة ان الاتهامات تهدف الى تقويض محادثات السلام

وكانت مصادر معارضة، اعلنت في 22 الشهر الجاري، انه تم تسجيل عدة حالات اختناق في مدينة دوما بريف دمشق، اثر قصف نفذته قوات الجيش النظامي باستخدام غاز الكلور.

وقدمت منذ ايام روسيا مشروع قرار حول إنشاء هيئة تحقيق دولية جديدة للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا, مشيرا الى ان الية التحقيق الدولي السابقة فشلت في اجراء تحقيقات موضوعية.

وعرقلت روسيا في الاونة الاخيرة عدة مشاريع قرارات تتعلق بملف الكيماوي السوري والتجديد لبعثة دولية المكلفة بالتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في البلاد.

ووافقت سوريا في 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية في إطار اتفاق توسطت روسيا والولايات المتحدة لإبرامه، لكن عاودت اتهامات دولية وجهات معارضة سورية للنظام السوري باستخدام الكيماوي خلال هجماته في عدة مناطق خاضعة تحت سيطرة المعارضة, الامر الذي تنفيه السلطات السورية.