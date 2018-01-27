توجت الدنماركية كارولاين فوزنياكي المصنفة ثانية بلقبها الأول في بطولات الغراند سلام، بفوزها السبت على الرومانية سيمونا هاليب الأولى في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب على ملاعب ملبورن.

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وفازت فوزنياكي على هاليب 7-6 (7-2) و3-6 و6-4 في مباراة ماراتونية استمرت نحو ثلاث ساعات.



وكان فوز فوزنياكي (27 عاماً) مزدوجاً لكونها ستنتزع من الرومانية (26 عاما) الباحثة عن لقبها الأول في البطولات الكبرى، صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات الذي يصدر الإثنين. وكانت الدنماركية تربعت على صدارة التصنيف العالمي عام 2010، وبقيت مصنفة أولى في العالم طوال 67 أسبوعاً، دون أن تحرز لقباً كبيراً، مثلها مثل هاليب.



وكانت فوزنياكي تخوض ثالث نهائي في 43 مشاركة في البطولات الكبرى، وسبق لها ان خسرت في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز في 2009 و2014.



كما كان هذا النهائي الثالث أيضاً لهاليب في البطولات الكبرى، بعد مباراتين نهائيتين في رولان غاروس الفرنسية 2014 و2017.



وقدمت فوزنياكي التي أفلتت من الخروج من الدور الثاني أمام الكرواتية يانا فيت، أداءً قوياً منذ بداية المباراة برغم التقلبات التي شهدتها، وامتازت بضرباتها المحكمة من الخط الخلفي للملعب التي دفعت هاليب إلى إرتكاب الأخطاء.



ونفذت فوزنياكي في طريقها إلى حسم المباراة في ساعتين و49 دقيقة، 25 ضربة رابحة مقابل 28 خطأ مباشراً، بينما نجحت هاليب في 40 ضربة رابحة لكنها ارتكبت 47 خطأ مزدوجاً.



وبإحرازها اللقب الأسترالي، خلفت فوزنياكي الأميركية سيرينا وليامس (حاملة الرقم القياسي في عدد ألقاب الغراند سلام مع 23) التي توجت العام الماضي على حساب شقيقتها الكبرى فينوس. إلا أنّ سيرينا (36 عاماً) غابت عن ملبورن هذه السنة لعدم جهوزيتها التامة بعدما وضعت مولودتها الأولى في أيلول.