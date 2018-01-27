قلب بايرن ميونخ الطاولة على ضيفه هوفنهايم، بعدما حول تأخره بهدفين إلى فوز بالخمسة السبت على ملعب "أليانز أرينا" ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الألماني.

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وارتفع رصيد بايرن ميونخ إلى 50 نقطة في صدارة البوندسليجا، فيما تجمد هوفنهايم عند 27 في المركز التاسع.



وسجل أهداف البايرن كل من روبيرت ليفاندوفسكي (21) وجيروم بواتينج (25) وكينجسلي كومان (63) وأرتورو فيدال (66)، وساندرو فاجنر (89)، فيما أحرز هدفي هوفنهايم كل من مارك أوث (3) وسيرجي جنابري (12).



كانت بداية المباراة هجومية من الطرفين، إذ حصل هوفنهايم على ركلة جزاء مع بداية المباراة، بعد التحام جوشوا كيميتش مع سيرجي جنابري في الدقيقة 2.



ونفذ جنابري ركلة الجزاء، إلا أن سفين أولريتش تصدى للكرة لترتد إلى مارك أوث الذي أسكنها الشباك معلنًا تقدم الهوفي في الدقيقة 3، وأضاف جنابري الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 12 من تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء، اكتفى الحارس بمشاهدتها تعانق الشباك.



وقلص بايرن ميونخ الفارق في الدقيقة 21، عن طريق ليفاندوفسكي الذي غير مسار تسديدة كيميتش، لتمر الكرة من بين قدمي الحارس، قبل ان يدرك جيروم بواتينج التعادل للفريق البافاري في الدقيقة 25 بعدما ترجم الركلة الركنية التي نفذها آريين روبن في الشباك.



وأحرز كينجسلي كومان الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 63، بعدم تلقى تمريرة رائعة من ليفاندوفسكي قبل أن يقطع للداخل ويسدد في الشباك، وفيدال الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 66 إذ استقبل الركلة الركنية التي نفذها روبن بإتقان، برأسية رائعة في المرمى.



وأتم البديل ساندرو فاجنر خماسية الفريق البافاري في الدقيقة 89، بعدما وضع عرضية البديل الآخر رافينيا في الشباك الخالية.