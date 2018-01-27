لقي 95 شخص حتفهم وأصيب 158 آخرين, يوم السبت, جراء تفجير وقع وسط العاصمة الأفغانية كابول.

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ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية, عن الناطق باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد مجروح أن التفجير أسقط "95 قتيلا و 158 جريحا ".

من جهتها, اتهمت الداخلية الأفغانية، في بيان لها، "شبكة حقاني الإرهابية"، بتنفيذ التفجير الارهابي الذي ذهب ضحيته العشرات.

وكان حي السفارات الأجنبية، بوسط العاصمة الأفغانية كابول قد شهد صباح السبت، تفجيرا نفذ عن طريق سيارة إسعاف مفخخة، وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

ويأتي هذا الانفجار بعد أسبوع واحد من هجوم دام على فندق انتركونتننتال بالمدينة, وكانت وزارة الداخلية الأفغانية قد أعلنت الأحد الماضي, مقتل 14 أجنبيا بالإضافة إلى 4 أفغان في عملية إرهابية استهدفت فندق "إنتركونتيننتال" في العاصمة الأفغانية كابول.