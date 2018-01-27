اتفق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو يوم السبت على اتخاذ خطوات إضافية مشتركة لضمان إنجاح مؤتمر سوتشي.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها ان لافروف وجاويش اوغلو، بحثا إتمام التحضير لعقد مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في مدينة سوتشي الروسية.

وأشارت الخارجية الروسية الى أن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين تناول "تبادل آراء معمقا" بينهما حول تفاصيل تنظيم وإجراء المؤتمر في سوتشي المزمع عقده في الفترة ما بين 29-30 من هذا الشهر.

وذكر البيان أنه خلال الاتصال الذي بادر إليه الجانب التركي، "اتفق لافروف وجاويش أوغلو على اتخاذ خطوات إضافية مشتركة لضمان إنجاح المؤتمر".

وأفادت وكالة الإعلام الروسية,في وقت سابق اليوم, أن مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي سيعقد في منتجع سوتشي الروسي سيدعو الشعب السوري لتقرير مستقبله في تصويت شعبي دون أي ضغوط خارجية.

وكانت الخارجية الروسية أعلنت يوم الخميس، انه تم توجيه دعوات لـ1600 سوري لحضور مؤتمر "الحوار الوطني السوري"، الذي سيعقد برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف، يومي 29 و30 الجاري في سوتشي.

ووافق النظام السوري المشاركة في مؤتمر سوتشي, وسط رفض جهات معارضة والعديد من الفصائل المسلحة حضور المؤتمر, معتبرة إياه "محاولة للابتعاد عن مسار جنيف في التسوية السورية".

وأعلن رئيس "هيئة التفاوض" المعارضة نصر الحريري, في وقت سابق من يوم السبت, عدم المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر عقده في سوتشي الأسبوع الجاري, مشيرا إلى أن جهود المعارضة مع كل الأطراف وروسيا ستتواصل لحل الأزمة السورية.

أعقب ذلك إعلان روسيا أن مؤتمر الحوار الوطني السوري سينعقد في موعده بمنتجع سوتشي, حتى بغياب "هيئة التفاوض" المعارضة.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة, السبت, أن مبعوثها الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا سيحضر مؤتمر الحوار الوطني السوري, في سوتشي بروسيا هذا الأسبوع.