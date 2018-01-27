ليستر سيتي يبلغ ثمن النهائي ونيو بورت المغمور يجبر توتنهام على خوض مباراة إعادة اخبار الرياضة شارك

بلغ ليستر سيتي الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم، بفوز ساحق السبت على مضيفه بيتربره يونايتد من الدرجة الثالثة 5-1.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وجاء فوز ليستر، بطل الدوري في الموسم قبل الماضي، بنكهة أفريقية بعد أن سجل أهدافه الخمسة عن طريق المالي فوسيني دياباتيه في مباراته الأولى بعد انتقاله من غازيليك أجاكسيو المشارك في الدرجة الثانية الفرنسية (9 و87) والنيجيريان كيليتشي ايهياناتشو (12 و29) وويلفريد نديدي (90+2)، فيما سجل اندرو هيوز (58) هدف بيتربره.



بدروه أحرج نيو بورت (درجة رابعة) ضيفه توتنهام حتى الدقيقة 82 عندما تقدم عليه بهدف وحيد لبادرينغ أموند قبل أن يعادل نجم توتنهام هاري كين النتيجة في الدقيقة 82 لتنتهي المواجهة بالتعادل 1-1 ليتأجل الحسم إلى مباراة أخرى بين الفريقين في لندن.



وخرج وست هام على يد ويغان (درجة ثالثة) بعدما هزمه 2-0 سجلهما ويل غريغ.



كما ستعاد مباراة هيديرسفيلد تاون وبرمنغهام سيتي (ثانية) بعد أن تعادلا (1-1)، ونوتس كاونتي (رابعة) مع سوانزي سيتي بعد أن تعادلا بنفس النتيجة.



وتأهل ساوثهامتون بتخطيه واتفورد بهدف وحيد. سيريانيوز 2018-01-27 19:08:51 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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