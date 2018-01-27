يوفنتوس حامل اللقب يتخطى فيرونا على ملعبه بثنائية بالدوري الايطالي اخبار الرياضة شارك

نجح يوفنتوس في تحقيق الفوز 2-0 على مضيفه كييفو فيرونا السبت على ملعب مارك أنتونيو بينتيجودي قي المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الايطالي بكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وسجل الهدفين كلًا من سامي خضيرة وجونزالو هيجواين في الدقيقتين 67 و87، ورفع رصيده إلى النقطة رقم 56 في المركز الأول بشكلٍ مؤقت، حيث ينتظر نتيجة لقاء نابولي غدًا مع بولونيا.



ضغط يوفنتوس بشكلٍ عالٍ على كييفو فيرونا في مناطق الأخير وسيطر على الكرة لفترات طويلة خلال الشوط الأول، ولكنه لم يهدد مرمى ستيفانو سورنتينو بشكلٍ حقيقي في أول نصف ساعة إلا عبر تسديدة من دوجلاس كوستا، ومحاولة أخرى من بيانيتش لم ترقى للخطورة المطلوبة.



وعند الدقيقة 36 حدث التحول الكبير في المباراة بعد طرد لاعب الوسط البلجيكي لفريق كييفو باستيان من قبل الحكم ماريسكا بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، في ظرف دقيقتين فقط ليُكمل كييفو المباراة بنقصٍ عددي.



وطرد الحكم مدافع كييفو فيرونا فابريتسيو كاشياتوري في الدقيقة 62، ليصبح كييفو بـ9 لاعبين في أرضية ملعب البينتيجودي.



وعند الدقيقة 67 نجح يوفنتوس أخيرًا في التقدم في نتيجة المباراة عن طريق سامي خضيرة، بعد كرة وضعها بيانيتش للجناح الأيمن بيرنارديسكي، والذي وجهها للخلف باتجاه لاعب الوسط الألماني الذي سدد كرة قوية بيمناه سكنت شباك سورنتينو.



وسجل جونزالو هيجواين الهدف الثاني للبيانكونيري بعد كرة عرضية وصلته من الجهة اليسرى من دوجلاس كوستا ووضعها الأرجنتيني برأسه . سيريانيوز 2018-01-27 19:55:08 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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