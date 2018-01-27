باريس سان جيرمان يستعيد التوازن برباعية بشباك مونبلييه بالدوري الفرنسي اخبار الرياضة شارك

حقق باريس سان جيرمان فوزاً كبيراً على ضيفه مونبلييه 4-صفر يوم السبت ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وسجل أهداف الفريق الباريسي كل من الأوروغوياني ادينسون كافاني (11) والبرازيلي نيمار (من ركلة جزاء 40، 82) والأرجنتيني أنخل دي ماريا (70).



ويحتل باريس سان جيرمان المركز الأول برصيد 59 نقطة فيما يأتي مونبلييه في المركز السابع مؤقتاً برصيد 31 نقطة.



وسجل كافاني هدفه بكرة انطلقت من نيمار على الجهة اليسرى، تابعها أدريان رابيو بعرضية مقشرة أنهاها مهاجم نابولي الإيطالي السابق في الشباك الخالية (11).



واحتفل كافاني بخلع قميصه أمام جماهير ملعب بارك دي برانس التي هللت لهدفه، ما دفع الحكم لمنحه بطاقة صفراء. وبات كافاني (30 عاماً) الهداف التاريخي للفريق الفرنسي برصيد 157 هدفاً.



وتحصل الفريق الباريسي على ركلة جزاء إثر لمسة يد بعد تسديدة من الألماني يوليان دراكسلر، ترجمها نيمار العائد من إصابة بنجاح.



وفي الشوط الثاني، عجز مونبلييه عن تقليص الفارق. ولعب الظهير البلجيكي توما مونييه عرضية مقشرة من الجهة اليمنى تابعها لاعب الوسط الأرجنتيني أنخل دي ماريا أرضية سهلة في الشباك هدفًا ثالثاً (70).



وفي هجمة مرتدة أميركية جنوبية، مرر دي ماريا بذكاء كرة في ظهر الدفاع، عكسها كافاني حاسمة إلى نيمار الذي تابعها في المرمى الخالي (82).



ويعد سان جيرمان العدة لمواجهة ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في موقعة نارية بعد ثلاثة أسابيع. سيريانيوز 2018-01-27 19:21:12 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق