ريال مدريد يمسح آثار الخروج من كاس الملك برباعية بشباك فالنسيا بالدوري الاسباني اخبار الرياضة شارك

تغلب ريال مدريد سريعا على وجعه بعد خروجه من مسابقة كاس الملك امام ليغانيس وسحق مضيفه فالنسيا 4-1 السبت ضمن المرحلة 21 من الدوري الاسباني لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحقق أهداف ريال مدريد كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو (من ركلتي جزاء 16 و38) و البرازيلي مارسيلو (84) و الألماني توني كروس (89).



ورفع ريال مدريد (تنقصه مباراة امام ليغانيس) بهذا الفوز رصيده الى 38 نقطة في المركز الرابع متخلفا بفارق نقطتين عن فالنسيا الثالث 40 نقطة.



ويأتي هذا الفوز في الوقت المناسب بالنسبة لريال مدريد، حتى يغسل أحزانه بعد توديع كأس الملك إثر الخسارة على ملعبه "سانتياجو برنابيو" (2-1) أمام ليجانيس في إياب ربع نهائي البطولة. سيريانيوز 2018-01-27 15:49:20 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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