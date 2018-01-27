أفادت وكالة الإعلام الروسية, يوم السبت, أن مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي سيعقد في منتجع سوتشي الروسي سيدعو الشعب السوري لتقرير مستقبله في تصويت شعبي دون أي ضغوط خارجية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن مسودة بيان المؤتمر أشارت إلى أنها ستدعو إلى بقاء سوريا دولة موحدة وإجراء تصويت على مستقبل البلاد.

كما أكدّت الوثيقة, على أن "يحدد الشعب السوري مستقبل بلاده ديمقراطيا من خلال التصويت ".

وكانت الخارجية الروسية أعلنت يوم الخميس، انه تم توجيه دعوات لـ1600 سوري لحضور مؤتمر "الحوار الوطني السوري"، الذي سيعقد برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف، يومي 29 و30 الجاري في سوتشي.

ووافق النظام السوري المشاركة في مؤتمر سوتشي, وسط رفض جهات معارضة والعديد من الفصائل المسلحة حضور المؤتمر, معتبرة إياه "محاولة للابتعاد عن مسار جنيف في التسوية السورية".

وأعلن رئيس "هيئة التفاوض" المعارضة نصر الحريري, في وقت سابق من يوم السبت, عدم المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر عقده في سوتشي الأسبوع الجاري, مشيرا إلى أن جهود المعارضة مع كل الأطراف وروسيا ستتواصل لحل الأزمة السورية.

أعقب ذلك إعلان روسيا أن مؤتمر الحوار الوطني السوري سينعقد في موعده بمنتجع سوتشي, حتى بغياب "هيئة التفاوض" المعارضة.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة, السبت, أن مبعوثها الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا سيحضر مؤتمر الحوار الوطني السوري, في سوتشي بروسيا هذا الأسبوع.