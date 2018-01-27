"البحث عن حل للأزمة السورية بتجاهل الأسد يتسبب في استمرار الفوضى في سوريا لسنوات"

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يوم السبت انه "ليس لدينا اتصال مباشر مع نظام الأسد، ولكن كان هناك اتصال مع النظام قبيل انطلاق عملية عفرين عن طريق روسيا".

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وكانت وزارة الخارجية السورية نفت وجود اتصال مع تركيا بشان عملية عفرين العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن يلدريم قوله ان "هناك أمر لا يمكن تجاهله وهو أن البحث عن حل للأزمة السورية بتجاهل الأسد يتسبب في استمرار الفوضى في سوريا لسنوات"، مؤكدا أن الحكومة السورية ستكون طرفا في الحل، وكذلك ستشارك جميع الجماعات والتيارات النشطة على الساحة السورية".

وتابع يلدريم "ولكن نحن نعترض على مشاركة تنظيم ما يسمى بـ"وحدات حماية الشعب الكردية" الذي حمل السلاح ويهدد الأمن واستقرار تركيا.

وتعتبر تركيا عناصر "وحدات حماية الشعب الكردية" تنظيما إرهابيا وامتدادا لـ"حزب العمال الكردستاني" في سوريا.

ووافق النظام السوري المشاركة في مؤتمر سوتشي, وسط رفض جهات معارضة والعديد من الفصائل المسلحة حضور المؤتمر, معتبرة إياه "محاولة للابتعاد عن مسار جنيف في التسوية السورية".

وفي سياق اخر, أشار يلدريم في سياق حديثه إلى أن "عملية درع الفرات" نظمت من أجل قطع الطريق أمام أي محاولات لتقسيم سوريا وللحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها".

وواصل الجيش التركي, لليوم الثامن على التوالي, عملياته العسكرية في عفرين بريف حلب ضد المقاتلين الأكراد, مما ادى الى سقوط جرحى,وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون".

وبرزت ردود أفعال دولية تركزت حول القلق من تداعيات شن العملية التركية, فيما عارضت واشنطن ذلك, داعية الى الحد منها, باعتبارها تعرقل جهود مكافحة "داعش" و تسهم في تأزم الوضع الإنساني في عدة مناطق.