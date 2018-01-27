شن تنظيم "داعش" يوم السبت هجوما على نقاط عسكرية في قرية الجلاء بين الميادين والبوكمال بريف دير الزور, فيما قتل 4 قياديين بارزين في جبهة النصرة بغارة جوية استهدف موقعا في محيط مطار ابو الضهور بريف ادلب.

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وافادت معلومات متطابقة من مصادر عدة ان تنيظم داعش شن هجوما على نقاط عسكرية في قرية الجلاء اسفرت عن سقوط قتلى للجيش النظامي.

بالمقابل قال مصدر عسكري لسانا ان الجيش النظامي أحبط هجوما ل تنظيم “داعش” على قرية الجلاء في ريف ديرالزور الجنوبي الشرقي وقضت على عدد منهم ودمرت أسلحتهم.

وتابع المصدر ان مجموعات من إرهابيي تنظيم “داعش” هاجمت النقاط العسكرية في قرية الجلاء بين مدينتي الميادين والبوكمال على الضفة الغربية لنهر الفرات بريف ديرالزور الجنوبي الشرقي.

وكان تنظيم داعش شن الخميس هجوما شنه تنظيم داعش على النقاط العسكرية في قريتي الكشمة وغريبة بين الميادين والبوكمال, فيما اعلن الجيش النظامي صد الهجوم.

وفي سياق اخر, افادت معلومات متطابقة من مصادر عدة عن مقتل 4 قياديين بارزين في هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) بغارة جوية يعتقد انها روسية استهدفت موقعاً بالقرب من منطقة أبو الضهور في الريف الشرقي لإدلب.

وتتواصل المواجهات العسكرية بين "هيئة تحرير الشام" والجيش النظامي في محيط مطار ابو الضهور, حيث حقق الاخير تقدما في ريف ادلب الجنوبي وريف حماه الشمالي.