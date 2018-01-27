أصيب شخصان, يوم السبت، إثر سقوط قذيقة أطلقها مقاتلون أكراد من سوريا على مركز ولاية كليس جنوبي تركيا.

وأفادت وكالة (الأناضول) التركية, أن القذيفة أطلقت من مناطق سيطرة "ب ي د / بي كا كا" في منطقة عفرين شمالي سوريا.

وأضافت الوكالة أن "القذيفة أصابت سقف مبنى مؤلف من 5 طوابق، ما أدى إلى إصابة شخصين كانا في الطابق العلوي من المبنى".

وتعرضت مدينة كيليس التركية في الايام الماضية الى استهداف وقصف مصدره الاراضي السورية, وكان تاخر حادثة وقعت الاربعاء الماضي, حيث سقط ضحايا إثر سقوط قذيفة صاروخية، على مسجد "جالق" التاريخي أطلقتها قوات كردية من منطقة عفرين بريف حلب.

ويواصل الجيش التركي هجماته في عفرين بريف حلب ضد المقاتلين الأكراد, وسط معارك تدور في المنطقة, وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون" التي بدأت منذ ايام, رغم معارضة واشنطن لهذه العملية باعتبارها تعرقل جهود مكافحة "داعش" و تسهم في تأزم الوضع الانساني في عدة مناطق.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين، و سبق أن أعلنت تركيا استعداها لشن عمليات عسكرية في المنطقة.

سيريانيوز