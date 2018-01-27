نفى التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة, التقارير التي تحدثت عن مقتل جنديين أميركيين في مدينة عفرين التي تشهد عملية عسكرية تركية ضد الوحدات الكردية منذ يوم السبت الماضي.

وذكر المتحدث باسم التحالف الدولي ضد (داعش) الكولونيل راين ديلون ,في تغريدة على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن هذه الأنباء "غير صحيحة".

وأضاف ديلون أن "قوات التحالف تركز جهودها على دعم حلفائها في قوات "قسد" لمطاردة جيوب تنظيم "داعش" المتبقية في مناطق شرق الفرات قرب مدينة البو كمال الحدودية مع العراق".

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, حيث اشار التحالف الى استعادة مساحات كبيرة من المناطق التي سيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق في 2014, فضلا عن تراجع في عدد مقاتليه الى ادنى مستوياته منذ أكثر من سنتين ونصف.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أدريان رانكين غالاواي قال الخميس ان الولايات المتحدة ليس لديها أي مستشارين عسكريين أو مدنيين في عفرين.

و أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية, يوم الجمعة, السلطات التركية, بالتوقف عن تزويد وحدات "حماية الشعب" الكردية بسوريا باي اسلحة, وذلك بعد ضغوطات تركية ومطالبات بامتناع واشنطن عن تقديم أي دعم للمقاتلين الاكراد,وسط استمرار عملية عفرين ضد الفصائل الكردية التي تشنها القوات التركية لليوم الثامن على التوالي.

وازداد غضب تركيا من الدعم الأمريكي لوحدات "حماية الشعب"، والذي تعتبرها تهديدا لأمنها القومي. وسبب ذلك توترا شديدا في العلاقات بين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي.

وتتواصل عملية "غصن الزيتون"، التي أطلقها الجيش التركي، السبت الماضي، مستهدفة المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د" ، في عفرين , الامر الذي اوقع قتلى في صفوف الجيش التركي والمقاتلين الاكراد.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية المشتركة .

سيريانيوز