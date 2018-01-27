قالت الأمم المتحدة, يوم السبت, أن مبعوثها الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا سيحضر مؤتمر الحوار الوطني السوري, في سوتشي بروسيا هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن "الأمين العام واثق من أن مؤتمر سوتشي سيكون إسهاما مهما في عملية محادثات السلام بين السوريين التي جرى إحياؤها برعاية الأمم المتحدة في جنيف ".

وكانت الخارجية الروسية أعلنت يوم الخميس، انه تم توجيه دعوات لـ1600 سوري لحضور مؤتمر "الحوار الوطني السوري"، الذي سيعقد برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف، يومي 29 و30 الجاري في سوتشي.

ووافق النظام السوري المشاركة في مؤتمر سوتشي, وسط رفض جهات معارضة والعديد من الفصائل المسلحة حضور المؤتمر, معتبرة إياه "محاولة للابتعاد عن مسار جنيف في التسوية السورية".

وأعلن رئيس "هيئة التفاوض" المعارضة نصر الحريري, في وقت سابق من يوم السبت, عدم المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر عقده في سوتشي الأسبوع الجاري, مشيرا إلى أن جهود المعارضة مع كل الأطراف وروسيا ستتواصل لحل الأزمة السورية.

أعقب ذلك إعلان روسيا أن مؤتمر الحوار الوطني السوري سينعقد في موعده بمنتجع سوتشي, حتى بغياب "هيئة التفاوض" المعارضة.

سيريانيوز