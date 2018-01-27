قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, يوم السبت, أن عملية "غصن الزيتون"، التي تنفذها القوات التركية في مدينة عفرين شمال غرب سوريا، أسفرت عن مقتل 394 "من العناصر الكردية"، ومقتل 16 من القوات التركية والقوات المتحالفة معها، خلال 8 أيام.

ونقلت وكالات انباء عن أردوغان ,قوله في تصريحات خلال حفل افتتاح نفق للمواصلات في مدينة أسطنبول , إن "تنظيم "داعش" ما يزال يُستخدم ذريعة لتكديس الأسلحة في سوريا، رغم أن التنظيم فقد قوته القتالية تماما".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "التقدم الذي أحرزته بلاده في الآونة الأخيرة، تسبب بإزعاج البعض (لم يحددهم) الذين وضعوا عراقيل أمام تركيا تتنافى مع المنطق والقيم".

وأضاف أردوغان " سنواصل اتخاذ الخطوات اللازمة للقضاء على الإرهاب في عفرين والحفاظ على أمننا القومي وإذا لم يدعمنا حلفاؤنا سنقوم بذلك وحدنا".

وتتواصل عملية "غصن الزيتون"، التي أطلقها الجيش التركي، السبت الماضي، مستهدفة المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د" ، في عفرين , الامر الذي اوقع قتلى في صفوف الجيش التركي والمقاتلين الاكراد.

وألمحت تركيا بان عملية "غضن الزيتون" ستمتد لتشمل منبج وشرق نهر الفرات , وسط مطالبات لواشنطن بوقف دعمها لوحدات "حماية الشعب" الكردية, في حين هددت قوات "قسد" برد مناسب في حال توسيع انقرة هجماتها شمال سوريا.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وبرزت ردود أفعال دولية تركزت حول القلق من تداعيات شن العملية التركية, فيما عارضت واشنطن ذلك, داعية الى الحد منها, باعتبارها تعرقل جهود مكافحة "داعش" و تسهم في تأزم الوضع الإنساني في عدة مناطق.

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية المشتركة .

سيريانيوز