دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو, يوم السبت, الولايات المتحدة الامريكية الى الانسحاب بشكل فوري من مدينة منبج بريف حلب.

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ونقلت وكالات أنباء عن اوغلو قوله ان " الولايات المتحدة تحتاج للقيام بخطوات جدية لإنهاء دعم المسلحين الأكراد في سوريا".

ويأتي ذلك بعدما أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية, يوم الجمعة, السلطات التركية, بالتوقف عن تزويد وحدات "حماية الشعب" الكردية بسوريا باي اسلحة, وذلك بعد ضغوطات تركية ومطالبات بامتناع واشنطن عن تقديم أي دعم للمقاتلين الاكراد,وسط استمرار عملية عفرين ضد الفصائل الكردية التي تشنها القوات التركية لليوم الثامن على التوالي.

وازداد غضب تركيا من الدعم الأمريكي لوحدات "حماية الشعب"، والذي تعتبرها تهديدا لأمنها القومي. وسبب ذلك توترا شديدا في العلاقات بين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي.

وتتواصل عملية "غصن الزيتون"، التي أطلقها الجيش التركي، السبت الماضي، مستهدفة المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د" ، في عفرين , الامر الذي اوقع قتلى في صفوف الجيش التركي والمقاتلين الاكراد.

وألمحت تركيا بان عملية "غضن الزيتون" ستمتد لتشمل منبج وشرق نهر الفرات , وسط مطالبات لواشنطن بوقف دعمها لوحدات "حماية الشعب" الكردية, في حين هددت قوات "قسد" برد مناسب في حال توسيع انقرة هجماتها شمال سوريا.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وبرزت ردود أفعال دولية تركزت حول القلق من تداعيات شن العملية التركية, فيما عارضت واشنطن ذلك, داعية الى الحد منها, باعتبارها تعرقل جهود مكافحة "داعش" و تسهم في تأزم الوضع الإنساني في عدة مناطق.

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية المشتركة .