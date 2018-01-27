أعلنت وزارة الخارجية الروسية, يوم السبت, ان مؤتمر الحوار الوطني السوري سينعقد في منتجع سوتشي, حتى بغياب "هيئة التفاوض" المعارضة.

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واوضح مصدر لوكالة (سبونتيك), لم تسمه, أن "موسكو لم تستلم من اللجنة التفاوضية لقوى الثورة والمعارضة السورية بياناً بشأن عدم المشاركة بمؤتمر سوتشي".

وتابع "أرسلنا لهم دعوة وننتظر ردهم. حتى الآن لم نتسلم رد رسمي من جانبهم"، مؤكدا أن "عدم حضورهم لن يؤثر على عقد المؤتمر، الذي دعي إليه نحو 1600 شخصا والمقرر عقده في 29 و30 من الشهر الجاري".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم "هيئة التفاوض" المعارضة, يحيى العريضي, يوم السبت, عدم مشاركه وفد الهيئة في مؤتمر سوتشي, هذا الأسبوع, مشيرا الى ان الاجتماع محاولة من حليفة الحكومة السورية الوثيقة ”لتهميش“ عملية السلام الحالية التي ترعاها الأمم المتحدة

وكانت الخارجية الروسية أعلنت يوم الخميس، انه تم توجيه دعوات لـ1600 سوري لحضور مؤتمر "الحوار الوطني السوري"، الذي سيعقد برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف، يومي 29 و30 الجاري في سوتشي.

ووافق النظام السوري المشاركة في مؤتمر سوتشي, وسط رفض جهات معارضة والعديد من الفصائل المسلحة حضور المؤتمر, معتبرة إياه "محاولة للابتعاد عن مسار جنيف في التسوية السورية".

وقدمت امس اميركا، وفرنسا، وبريطانيا، والسعودية، والأردن، وثيقة للأمم المتحدة بشأن إحياء العملية السياسية في جنيف، تحتوي على خطة عمل لاستخدامها ركيزة لحل الأزمة السورية, ما أثار رفض رئيس وفد النظام السوري الى محادثات فيينا بشار الجعفري, معتبرا ان هذه الدول شاركت في "سفك الدماء السورية, حيث يعد هذا الرفض اساس لمقاطعة "هيئة التفاوض" حضور مؤتمر سوتشي.