قال الرئيس بشار الاسد, يوم السبت, ان السوريين ماضون في مكافحة الإرهاب, بالتعاون مع الدول الصديقة, لاسيما ايران وروسيا.

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وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان الاسد استقبل كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة حسين جابري أنصاري والوفد المرافق له, وتم بحث "الجهود المبذولة لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر عقده في سوتشي".

واعلنت "هيئة التفاوض" مقاطعتها مؤتمر سوتشي, لكن وزارة الخارجية الروسية اعلنت ان مؤتمر الحوار الوطني السوري سينعقد في موعده بمنتجع سوتشي, حتى بغياب الهيئة.

وكانت الخارجية الروسية أعلنت يوم الخميس، انه تم توجيه دعوات لـ1600 سوري لحضور مؤتمر "الحوار الوطني السوري"، الذي سيعقد برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف، يومي 29 و30 الجاري في سوتشي, فيما لم تقرر بعد الامم المتحدة موقفها من المشاركة.

ووافق النظام السوري المشاركة في مؤتمر سوتشي, وسط رفض جهات معارضة والعديد من الفصائل المسلحة حضور المؤتمر, معتبرة إياه "محاولة للابتعاد عن مسار جنيف في التسوية السورية".

كما بحث الأسد مع الوفد الإيراني "مخاطر العمليات العسكرية التركية على الاراضي السورية, وكيفية مواجهة هذه العمليات ", بحسب الوكالة.

من جهته, شدد أنصاري على أن "إيران ستواصل تقديم الدعم لسوريا وخاصة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب وعودة الاستقرار إليها, والمساهمة في إعادة إعمار البلاد".

وتعتبر وإيران أبرز داعمي النظام السوري، حيث تدعم طهران مجموعات تقاتل إلى جانب الجيش النظامي في مختلف المناطق، فضلاً عن تقديمها الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام السوري.

وتواجه إيران اتهامات من قبل المعارضة السورية ودول عربية وغربية بتأجيج الصراع في سوريا من خلال دعم سوريا عسكريا.