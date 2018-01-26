عزز الجيش صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على الكرامة بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية عشرة من المسابقة في المباراة التي جمعتهما الجمعة على ملعب الفيحاء بدمشق.

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وبدأ الكرامة المباراة مهاجما وسيطر على اللعب في معظم فترات الشوط الأول إلا أن فريق الجيش تمكن في الدقيقة الـ 24 من تسجيل الهدف الأول عبر مؤمن ناجي من تسديدة قوية إثر هجمة مباغتة.



وتألق حارس الجيش شاهر الشاكر بصد ركلة الجزاء التي نفذها فهد عودة (33)، وأثمر الضغط الهجومي للكرامة عن هدف التعديل في الدقيقة الـ 39 عبر محمد القدور من تسديدة متقنة استقرت عن يمين حارس الجيش من خارج منطقة الجزاء.



وأثرت حالة الطرد التي تعرض لها لاعب الكرامة بلال المصري مطلع الشوط الثاني على أداء الكرامة ليتراجع إلى المنطقة الدفاعية بالمقابل لعبت خبرة لاعبي الجيش مجددا دورا في هذا الشوط ليحرز هدفه الثاني عبر عز الدين عوض في الدقيقة الـ 67 ولم ينجح رد فعل الكرامة لإدراك التعادل لتنتهي المباراة بفوز الجيش بهدفين لهدف.



وعزز الجيش تصدره ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 27 نقطة وبقي رصيد الكرامة 15 نقطة.



وعلى ملعب تشرين فاز الوحدة على المحافظة بهدفين لهدف عبر باسل مصطفى وصلاح شحرور في الدقيقتين الـ 28 والـ 47 ليرفع الوحدة رصيده إلى 25 نقطة وبقي في المركز الثاني وظل رصيد المحافظة عند 11 نقطة.



كما فاز الاتحاد على الشرطة في لقائهما على ملعب رعاية الشباب في حلب بهدفين لهدف حيث سجل للاتحاد إبراهيم الزين ومحمد الاحمد في الدقيقتين الـ 27 والـ 93 بينما سجل للشرطة محمد العبادي في الدقيقة الـ 67 من ركلة جزاء.



وانتهى لقاء حطين وحرفيي حلب الذي أقيم على ملعب الباسل في اللاذقية بفوز الأول بهدفين دون رد، وبالنتيجة نفسها فاز النواعير على المجد على ملعب حماة البلدي، فيما تعادل الوثبة وتشرين سلبا في مباراتهما التي أقيمت على ملعب خالد بن الوليد في حمص.



ويتصدر الجيش الترتيب بـ 27 نقطة يليه الوحدة والاتحاد بـ 25 نقطة لكل منهما ثم حرفيو حلب والشرطة بـ 18 نقطة لكل منهما فالطليعة وتشرين بـ 17 نقطة والكرامة وحطين بـ 15 نقطة فالنواعير بـ 14 نقطة فالمجد بـ 12 نقطة ثم الوثبة والمحافظة بـ 11 نقطة ويأتي الجهاد أخيرا بـ 5 نقاط.



وتختتم هذه الجولة بلقاء الطليعة مع الجهاد الثلاثاء القادم على ملعب تشرين بدمشق.