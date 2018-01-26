لقن المخضرم السويسري روجر فيدرر منافسه الكوري الجنوبي تشونج هيون، درسا قاسيا، قبل أن ينسحب من الدور قبل النهائي ليتأهل السويسري المصنف ثانياً وحامل اللقب إلى المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى.

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وحسم فيدرر الساعي إلى لقبه العشرين في بطولات الغراند سلام المجموعة الأولى 6-1، وتقدم في الثانية 5-2 قبل انسحاب الكوري الجنوبي لمعاناته من إصابة في القدم.



ويلتقي السويسري الأحد في النهائي الكرواتي مارين سيليتش السادس الذي أنهى الخميس مغامرة البريطاني كايل إدموند 6-2 و7-6 (7-4) و6-2.



ويتفوق فيدرر على منافسه بواقع ثمانية انتصارات وخسارة واحدة.



وطلب تشونغ المعالج الفيزيائي عندما كانت النتيجة 4-1 في المجموعة الأولى، ثم اضطر إلى إعلان انسحابه بعد شوطين.



وبعد صعود فيدرر للنهائي، في بطولة كبرى دون خسارة مجموعة، للمرة السادسة، فإنه سيكون مرشحا بقوة، للحصول على اللقب الكبير رقم 20، يوم الأحد.



وفاز فيدرر على سيليتش، صاحب ضربات الإرسال القوية، في نهائي ويمبلدون، العام الماضي، عندما عانى اللاعب الكرواتي من بثور في القدم أيضًا.