لقي طفل حتفه وأصيب العديد من الأشخاص, يوم الجمعة, جراء إطلاق نار في العاصمة الهولندية أمستردام.

وذكرت وسائل إعلامية, أن الشرطة الهولندية، أكدّت وقوع "ضحايا" في الهجوم الذي وقع في حي غروت ويتنبرغرسترات في وسط المدينة.

وأضافت الشرطة الهولندية، أنها تلاحق شخصين ضالعين بإطلاق النار في العاصمة أمستردام.

وقال شهود على الحادثة، أن مسلحين يرتدون أقنعة أطلقوا النار على مراهق في ملعب، على الرغم من أن الشرطة لم تؤكد ذلك.

وقد سارعت خدمات الطوارئ إلى موقع الحادث وقد وضعت كردون أمني وتعمل الآن على بحث أسباب وملابسات الحادث.

ولا تزال هوية الضحايا غير واضحة، لكن الشرطة أكدت عبر "تويتر"، أنه تم إطلاق عدة طلقات.

ولم يتم اعتقال أي شخص، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحادث ليس إرهابيا.

Massale politie-inzet na schietpartij Centrum. Buurtbewoners zeggen dat er nog geschoten werd toen politie arriveerde. pic.twitter.com/UjCQizjYRH — Mark Schrader (@markschrader) ٢٦ يناير، ٢٠١٨

ويشار إلى أن غروت ويتنبورغرسترات هو شارع سكني في المقام الأول ولكن الجزء الرئيسي الأشهر من المدينة حيث يتردد عليها السياح على بعد أكثر من 1.6 كم.

وسبق, أن لقي رجل حتفه بسبب تعرضه لإطلاق نار في 17 كانون الثاني الجاري عام 2018, بمدينة أمستردام في هولندا.