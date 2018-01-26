مانشستر يونايتد ينخطى يوفل المتواضع برباعية ويبلغ ثمن نهائي كأس الاتحاد الانكليزي اخبار الرياضة شارك

بلغ مانشستر يونايتد الدور الخامس أي ثمن النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بفوزه يوم الجمعة على مضيفه فريق يوفل من الدرجة الرابعة بأربعة أهداف نظيفة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وشهد اللقاء أول مشاركة رسمية للتشيلي الكسيس سانشيز منذ انتقاله من آرسنال ولعب حتى الدقيقة 72 حين استبدل بزميله جيشي لينغارد.



ورغم أنه لم يسجل إلا أن سانشيز قدم أداء طيبا فملأ الملعب بتحركاته وكان أداؤه ايجابياً فلمس الكرة كثيراً واشترك بمعظم ألعاب فريقه.



سجل أهداف المباراة راشفورد (41) وهيريرا (61) ولينغارد (89) ولوكاكو (90).



وفي الدور عينه تغلب شيفلد ونسداي على ريدنغ 3-1 ليبلغ بدوره المرحلة الخامسة. سيريانيوز 2018-01-26 20:19:59 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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