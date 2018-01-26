اينتراخت فرانكفورت ينتزع فوزاً ثميناً أمام مونشنغلادباخ ويصعد للمركز الثاني اخبار الرياضة شارك

سجّل اينتراخت فرانكفورت فوزا صعبا على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-صفر الجمعة ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا سجل هدفي المباراة كيفن برينس بواتينغ في الدقيقة 43 ولوكا جوفيتش في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.



وأهدر البلجيكي ثورغان هازار شقيق ادين هازار لاعب تشلسي ركلة جزاء في الدقيقة 78 للفريق الضيف.



ورفع فرانكفورت رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة، وتوقف رصيد بوروسيا مونشنجلادباخ عند 31 نقطة في المركز السادس.



يذكر أن هذا الفوز هو التاسع لفرانكفورت هذا الموسم، مقابل الخسارة 5 مرات، والتعادل في 6 مواجهات، فيما تعد هذه الخسارة هي الـ 7 لمونشنجلادباخ هذا الموسم. سيريانيوز 2018-01-26 20:14:41 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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