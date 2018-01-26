لقي, يوم الجمعة, أكثر من 30 شخص حتفهم بينهم نساء وأطفال جراء قصف من طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على ريف ديرالزور.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وأفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة, على مواقع التواصل الاجتماعي, أن المجزرة ارتكبتها الطائرات الأمريكية خلال قصف على قرية البحرة بريف دير الزور الشرقي.

وأشارت المصادر إلى أن القصف الأمريكي أدى إلى سقوط أكثر 30 شخص من المدنيين كضحايا معظمهم من النساء و الأطفال.

وكان قتلى وجرحى, في صفوف المدنيين, سقطوا في بداية شهر كانون الثاني الجاري, جراء قصف شنه طيران التحالف الدولي, على قرية السوسة على الضفة الشرقية لنهر الفرات في ريف دير الزور الشرقي.

وكان التحالف الدولي أقر أواخر الشهر الماضي كانون الأول, بأن 817 مدني قتلوا جراء غاراته ، منذ بدء عملياته في سوريا والعراق.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في عدة مناطق لاسيما في الرقة ودير الزور, ما يؤدى إلى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا فيما ترفض الحكومة السورية عمليات التحالف, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي".