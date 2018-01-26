أعلن الناطق الرسمي باسم هيئة التفاوض المعارضة، يحي العريضي، يوم الجمعة, أنه "لا يستطيع تأكيد التوصل إلى هدنة في الغوطة الشرقية، مشيرا إلى أن المفاوضات مازالت جارية".

وردا على سؤال حول التوصل إلى هدنة, قال العريضي في تصريحات نقلتها وكالة (سبوتنيك) الروسية "لا، مازالت المفاوضات جارية".

وتواصلت العمليات العسكرية في الغوطة الشرقية منذ آخر العام الماضي وذلك قيام المعارضة المسلحة بالهجوم على إدارة المركبات ومحاصرتها, فيما شن الجيش هجوما معاكسا تمكن من خلاله من فك الحصار عن إدارة المركبات وتوسيع سيطرته في محيطها.

وتوصلت قيادة القوات الروسية العاملة في سوريا والمعارضة السورية, تموز الماضي، لاتفاق على آلية تخفيف التصعيد في الغوطة الشرقية بريف دمشق, وذلك بوساطة مصرية.

سيريانيوز