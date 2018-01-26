بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، في اتصال هاتفي يوم الجمعة، التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

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وقالت الخارجية الروسية في بيان لها على موقعها الالكتروني انه "جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي والمبعوث الأممي الى سوريا دي ميستورا".

وتناولت المكالمة الهاتفية مناقشة التحضير لمؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، المزمع عقده يوم 29 كانون الثاني، بشكل مفصل.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض في اليوم الأخير لمحادثات منفصلة تتوسط فيها الأمم المتحدة في فيينا وتهدف لإنهاء الحرب في سوريا التي أسفرت عن سقوط مئات الآلاف من القتلى ونزوح 11 مليون شخص من ديارهم.وكان المتحدث باسم "الهيئة العليا للتفاوض" يحيى العريضي قال أن المعارضة قد تحدد يوم الجمعة ما إذا كانت ستشارك في مفاوضات السلام التي تستضيفها روسيا في سوتشي الأسبوع المقبل.

وكانت الخارجية الروسية أعلنت يوم الخميس، انه تم توجيه دعوات لـ1600 سوري لحضور مؤتمر "الحوار الوطني السوري"، الذي سيعقد برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف، يومي 29 و30 الجاري في سوتشي.

وأعرب النظام السوري عن موافقته على المشاركة في المؤتمر، في وقت لا يزال فيه موقف المعارضة غير محدد، حيث من المقرر أن تحسم قرارها عقب محادثات فيينا الجارية.