قال متحدث باسم "الهيئة العليا للتفاوض"ي حيى العريضي أن المعارضة قد تحدد يوم الجمعة ما إذا كانت ستشارك في مفاوضات السلام التي تستضيفها روسيا في سوتشي الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة (رويترز) عن العريضي,قوله للصحفيين بعد وصول وفده ردا على سؤال بشأن حضور المعارضة اجتماع سوتشي "أتمنى أن نخبركم اليوم ".

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض في اليوم الأخير لمحادثات منفصلة تتوسط فيها الأمم المتحدة في فيينا وتهدف لإنهاء الحرب في سوريا التي أسفرت عن سقوط مئات الآلاف من القتلى ونزوح 11 مليون شخص من ديارهم.

وكانت الخارجية الروسية أعلنت يوم الخميس، انه تم توجيه دعوات لـ1600 سوري لحضور مؤتمر "الحوار الوطني السوري"، الذي سيعقد برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف، يومي 29 و30 الجاري في سوتشي.

وأعرب النظام السوري عن موافقته على المشاركة في المؤتمر، في وقت لا يزال فيه موقف المعارضة غير محدد، حيث من المقرر أن تحسم قرارها عقب محادثات فيينا الجارية.

سيريانيوز