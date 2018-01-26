قدمت كل من الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، والسعودية، والأردن، وثيقة للأمم المتحدة بشأن إحياء العملية السياسية في جنيف، تحتوي على خطة عمل لاستخدامها ركيزة لحل الأزمة السورية.

وقد حصلت قناة روسيا اليوم على نسخة من هذه الوثيقة، التي توضح رؤية هذه الدول للمبادئ العامة لدستور سوري جديد، وتعطي دورا مركزيا للأمم المتحدة في مراقبة وإدارة العملية الانتخابية، وأهم مفاصلها وضع لا مركزية واسعة ذات صلاحيات كبيرة وإفراغ الرئاسة من معظم صلاحياتها.

ودعت الدول الخمس في الوثيقة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، إلى تركيز جهود التسوية على مضمون الدستور، والوسائل العملية للانتخابات، وتوفير بيئة تضمن إجراء انتخابات للسوريين في الداخل والخارج دون خوف من الانتقام.

كما حددت الوثيقة أهم النقاط والمبادئ، التي يجب إصلاحها في الدستور، وتشمل هذه المبادئ الصلاحيات الرئاسية، وصلاحيات رئيس الوزراء، وشكل البرلمان، واستقلال القضاء، ولا مركزية السلطة، وضمان الحقوق والحريات لجميع السوريين، وإصلاح قطاع الأمن، وكذلك إجراء تعديلات على القانون الانتخابي.

وتضمنت الورقة غير الرسمية عدة محاور هي خطة عمل جنيف, مناقشة الدستور في محادثات جنيف, العناصر التي تؤثر على اجراء الانتخابات التي تشرف عليها الامم المتحدة, والعناصر التي تساهم في بيئة آمنة محايدة.

وتضمن المحور الثاني عدة مبادئ منها الصلاحيات الرئيسية وتنص على ان يكون الرئيس الذي تعدل صلاحياته وفق الدستور الحالي محققا لتوازن كافة القوى وضامنا لاستقلال الحكومة المركزية او الاقليمية.

والمبدأ الثاني هو الحكومة التي يتم منحه صلاحيات موسعة مع تحديد واضح صلاحيات كل من رئيس الوزراء واعضاء الحكومة بطريقة لا تعتمد على موافقة الرئيس.

فيما تضمن المبدأ الثالث (البرلمان) ان يتكون من مجلسين يكون ممثلا في مجلسه الثاني من كافة الاقاليم للتأثير على عملية صنع القرار في الحكومة المركزية دون وجود سلطة مركزية لحل البرلمان.

ونص المبدأ الرابع (لا مركزية السلطة/ موازنة المصالح الاقليمية: منح سلطة واضحة للحكومات الاقليمية استنادا الى مبادئ اللامركزية / تفويض السلطة مع العمل بمبدأ فصل السلطات ايضا.

يشار الى ان نشر مضمون هذه الوثيقة تزامن مع انعقاد محادثات فيينا التي تنتهي اليوم وذلك بمشاركة المبعوث الاممي الى سورية ووفد النظام برئاسة بشار الجعفري ووفد الهيئة العليت للتفاوض برئاسة نصر الحريري.

سيريانيوز