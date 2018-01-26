منح المجلس الأعلى للسياحة، يوم الخميس، ميزات وتسهيلات للمستثمرين الراغبين في إقامة المشاريع السياحية، ضمنها موافقة مشروطة لإقامة مشروع تلفريك في منطقة الحفة باللاذقية.

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وذكرت وكالة (سانا) الرسمية ان " المجلس خلال اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس منح عددا من الشركات الموافقة المشروطة بتقديم المخطط التنفيذي خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر لإنشاء واستثمار مشروع تلفريك في منطقة الحفة لربط بلدة ميسلون بقلعة صلاح الدين".

وتابعت الوكالة انه تم منح الموافقة على إنشاء واستثمار مشروع مجمع سياحي متكامل في موقع مسبح أوغاريت، ومشروع إقامة قرية سياحية بيئية في محافظة اللاذقية منطقة السمرا.

وفي القطاع الفندقي، وافق المجلس على طلب تشييد طابق إضافي لفندق منطقة ظهر الجبل في محافظة السويداء، كما وافق على طلب إضافة طابقين لفندق شيراتون طرطوس ومنح مستثمري المشروعين تسهيلات في مجال تأمين البنى التحتية بشرط تحقيق معايير السلامة الأمنية وإيفاء جميع الرسوم المترتبة والتنفيذ خلال الجداول الزمنية المحددة.

كما منح المجلس الأعلى للسياحة موافقة على التجديد الكلي لفندق سيراميس في دمشق، ومنحه الإعفاءات للمستوردات الكهربائية والميكانيكية من الرسوم الجمركية ومتمماتها بما لا يتجاوز قيمة 200 ألف دولار.

ولفتت (سانا) إلى أن رئيس الحكومة عماد خميس حث المستثمرين على الاهتمام بإقامة مشاريع سياحية تتناسب مع ظروف ذوي الدخل المحدود بما يسهم في ازدهار السياحة الشعبية.

وكان مجلس الوزراء كلف في جلسته الأسبوعية في 23 كانون الثاني الجاري، وزارة السياحة بإنجاز خطة سياحية شاملة للاستثمارات السياحية والبنى التحتية ورأس المال التشغيلي في هذا القطاع.

يشار الى ان أعداد السياح إلى سوريا انخفضت جراء الحرب بنسبة 98% ، في حين بلغت قيمة الخسائر السنوية وفقاً لآخر إحصائية رسمية 387 مليار ليرة سورية خلال الأعوام من 2011 إلى 2014.

سيريانيوز