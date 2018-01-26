قال الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الجمعة، إنه ليس من الصواب التوقع بأن مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر في سوتشي سيضع نقطة نهاية للمسار السياسي لحل الأزمة السورية.

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وأضاف بيسكوف في مؤتمر صحفي، أن إجراء هذا المؤتمر يعد لحظة هامة في المسار السياسي، موضحا أن "العمل معقد للغاية وشائك، لذلك لا تزال هناك الكثير من المشاكل، التي يجب حلها، والعديد من الصعوبات التي يجب التغلب عليها".

وتابع بيسكوف ان "عقد مثل هذا المؤتمر يعد في حد ذاته خطوة ملموسة نحو تسوية سياسية في سوريا".

وكانت الخارجية الروسية أعلنت يوم الخميس، انه تم توجيه دعوات لـ1600 سوري لحضور مؤتمر "الحوار الوطني السوري"، الذي سيعقد برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف، يومي 29 و30 الجاري في سوتشي.

وأعرب النظام السوري عن موافقته على المشاركة في المؤتمر، في وقت لا يزال فيه موقف المعارضة غير محدد، حيث من المقرر أن تحسم قرارها عقب محادثات فيينا الجارية.

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