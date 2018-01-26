أعلنت وزارة التعليم العالي، عن تأجيل امتحانات السنة التحضيرية للكليات الطبية المقررة يوم السبت المقبل بسبب الأحوال الجوية السائدة إلى موعد يحدد لاحقاً.

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وتتأثر سوريا بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة، أدى لهطولات مطرية غزيرة في معظم المحافظات، كما من المتوقع أن تهطل الثلوج على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر.

وتعد السنة التحضيرية من السنوات الدراسية للطالب واختباراتها موحدة ومؤتمتة ومقرراتها ذات علاقة مباشرة ووثيقة بدراسة الطالب المستقبلية .

وكان مجلس التعليم العالي قرر اعتماد سنة تحضيرية للقبول الجامعي في الكليات الطبية بدءاً من العام الدراسي 2015-2016 كمعيار يضاف إلى معدل شهادة الثانوية العامة.

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