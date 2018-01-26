قال الوفد السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، يوم الخميس، إن الادعاءات الأمريكية، ضد سوريا وروسيا بشأن استخدام الكيميائي، هدفها تعطيل آليات التحقيق الدولي والتغطية على المجموعات الإرهابية.

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ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن الوفد قوله ان "الادعاءات المفبركة، التي ساقتها المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية، نيكي هيلي، ضد سوريا وروسيا بذريعة تعطيل الآليات الدولية للتحقيق في استخدام المواد الكيميائية السامة، تأتي في إطار التغطية على المجموعات الإرهابية التي تلقى الدعم من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية وتركيا والسعودية".

ولفت الوفد الى أن "سياسة توجيه مثل هذه الاتهامات المسبقة تتجاهل تماما حقيقة ان السلطات السورية هي من كانت البادئة بطلب التحقيق في حوادث استخدام الغازات السامة".

وتابع الوفد إن "تصريح المندوبة الأمريكية يتجاهل أيضا المحاولات المتكررة التي قامت بها الحكومة السورية لجهة إطلاع العالم على الجرائم التي قامت وما زالت تقوم بها الجماعات الإرهابية، والأدلة التي قدمتها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وآلية التحقيق المشترك".

واعتبر الوفد، أن اتهام السفيرة الأمريكية، الثلاثاء الماضي، قوات الجيش النظامي باستخدام غاز الكلور ضد المدنيين الأبرياء في الغوطة الشرقية هو "موقف عار عن الصحة وغير مستغرب أو جديد ويشكل تغطية على الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية".

وكانت مصادر معارضة، اعلنت في 22 الشهر الجاري، انه تم تسجيل عدة حالات اختناق في مدينة دوما بريف دمشق، اثر قصف نفذته قوات الجيش النظامي باستخدام غاز الكلور.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون حمل يوم الثلاثاء، روسيا الداعمة لنظام السوري، "مسؤولية" الهجمات الكيميائية في سوريا.

كما وتعهدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في بيان ، باللجوء إلى كل السبل المتاحة لمحاسبة النظام السوري على استخدام الأسلحة الكيميائية (غاز الكلور) في الغوطة الشرقية.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، يوم الأربعاء، اتهامات وزيري الخارجية الأمريكي والفرنسي للنظام بمواصلة استخدام السلاح الكيميائي، معتبرة ذلك يندرج في اطار سياسة الاستهداف الممنهج لسوريا.

يشار الى ان سوريا وافقت في 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية في إطار اتفاق توسطت روسيا والولايات المتحدة لإبرامه، لكن عاودت اتهامات دولية وجهات معارضة سورية للنظام السوري باستخدام الكيماوي خلال هجماته في عدة مناطق خاضعة تحت سيطرة المعارضة, الامر الذي تنفيه السلطات السورية.

سيريانيوز