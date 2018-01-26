واصلت المدفعية التركية، يوم الجمعة، استهداف مواقع عسكرية كردية في عفرين شمال سوريا، وذلك لليوم السابع على التوالي من اطلاق عملية "غصن الزيتون".

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقالت وكالة (الأناضول) التركية ان "مدافع الجيش التركي المتمركزة على الحدود السورية في ولايتي هطاي وكليس، تقصف منذ ساعات الصباح مواقع الإرهابيين بعفرين".

وذكرت الوكالة انه "سمع دوي الانفجارات الناجمة عن القصف المدفعي في الأحياء القريبة من الحدود السورية بولايتي كليس وهطاي".

وقالت تركيا في وقت سابق من يوم الجمعة، ان 14 قتيلاً من الجيشين التركي و"الحر" ونحو 130 مصاباً سقطوا منذ بداية عملية عسكرية شمال سوريا، في حين قتل نحو 343 من القوات الكردية بالقصف التركي.

وتتواصل لليوم السابع على التوالي عملية "غصن الزيتون"، التي أطلقها الجيش التركي، السبت الماضي، مستهدفة المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د" ، في عفرين , الامر الذي اوقع قتلى في صفوف الجيش التركي والمقاتلين الاكراد.

وبرزت ردود افعال دولية تركزت حول القلق من تداعيات شن العملية التركية, فيما عارضت واشنطن ذلك, داعية الى الحد منها, باعتبارها تعرقل جهود مكافحة "داعش" و تسهم في تازم الوضع الانساني في عدة مناطق.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية المشتركة .

سيريانيوز