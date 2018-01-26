قال وزير الصحة التركي أحمد دميرجان، يوم الجمعة، إن 14 من الجيش التركي ومقاتلي "الجيش الحر" قتلوا بينما أصيب 130 آخرون منذ بداية عملية عسكرية في منطقة عفرين شمال سوريا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وأضاف دميرجان في تصريح للصحفيين بعد زيارة الجنود المصابين في المستشفيات إن "ثلاثة جنود أتراك و11 مقاتلا من (الجيش الحر) الذي تدعمه تركيا قتلوا حتى الآن في الاشتباكات الدائرة في شمال سوريا".

وأوضح دميرجان أن "130 شخصا نقلوا إلى مستشفيات تركيا، وأن 82 منهم خرجوا بالفعل بعد تلقي العلاج"، مشيرا الى إنه "لا يوجد أي مصاب في حالة حرجة، حيث تم إرسال المزيد من المسعفين إلى المنطقة".

ومن جانبه، قال الجيش التركي في بيان يوم الجمعة إن ما لايقل عن 343 مقاتلاً شمال سوريا، لقوا حتفهم منذ بدء العملية.

وتتواصل لليوم السابع على التوالي عملية "غصن الزيتون"، التي أطلقها الجيش التركي، السبت الماضي، مستهدفة المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د" ، في عفرين , الامر الذي اوقع قتلى في صفوف الجيش التركي والمقاتلين الاكراد.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية المشتركة .

سيريانيوز