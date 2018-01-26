شهدت معظم المحافظات هطولات مطرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضي، أغزرها كان في حضر بالقنيطرة 107 مم، في وقت توالي فيه درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية.

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وبينت نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة، ان كمية الأمطار سجلت في دمشق بالمزة 10 مم و 8 مم بقاسيون و 2ر8 مم بمساكن برزة و 9مم بساحة الحجاز.

وفي ريف دمشق 52 مم بالحرمون منها 4 سم ثلج و 14 مم في سرغايا و 17 مم في بالزبداني و 15 مم بمضايا و10 مم بميسلون و 3ر11 مم بجديدة الشيباني و 3 مم بعسال الورد منها 1 سم ثلج و 12 مم بقطنا و 11 مم بالتل و 8 مم بدوما و 5ر5 بالكسوة و 7ر0 مم بيبرود و 5ر4 مم بالقطيفة و 4ر7 بدوار المطار و3 مم بالمشرفة و10 مم بعقربا و 2ر2 مم بمطار دمشق الدولي و 4ر0 مم بالجراجير و 3ر0 بالنبك.

وفي محافظة السويداء بلغت كميات هطول الأمطار 5ر6مم في المدينة و17 مم في شهبا و11 مم في عين العرب و5مم في صلخد و5ر4مم في الصورة الصغيرة.

وفي محافظة درعا وصلت كميات هطول الأمطار إلى 13مم في المدينة و12مم في الصنمين و10مم في المسيفرة و7مم في بصرى ومثلها في ازرع و6مم في الشيخ مسكين وتل شهاب 5مم.

وسجلت أعلى نسبة هطول مطرية في حضر بمحافظة القنيطرة 107مم حيث بلغت سماكة الثلوج فيها 20سم والمدينة33سم.

وفي محافظة حماة بلغت كميات هطول الأمطار 7ر13مم في السلمية ووداي العيون10مم ومثلها في محردة والرصافة 8مم والصبورة 5ر3مم ومصياف7مم وفي منطقة الغاب سجلت كميات الهطول 5مم في شطحة و3مم في عين الكروم والسقيلبية 2مم.

وفي محافظة طرطوس وصلت كميات هطول الأمطار الى 2ر23مم في المدينة و16مم في بانياس و5ر15مم في حمام واصل والقدموس13مم والشيخ بدر12مم والدريكيش4مم.

وفي محافظة اللاذقية بلغت كميات الهطول 5ر67مم في المدينة والقرداحة22مم ومطار الباسل6ر20مم وبوقا 40مم والحفة10مم و وادي قنديل 20مم.

وفي محافظة حلب كانت كميات الهطول المطرية 2مم في المدينة وجرابلس10مم واعزاز 21مم والسفيرة 5مم ومثلها في عفرين.

وفي محافظة الحسكة سجلت كميات هطول الأمطار 16مم في المدينة و27مم في رأس العين و41 مم في أبو راسين والدرباسية 28مم والقامشلي10مم وتل براك 31 مم والهول 30 مم وعامودا 5ر15مم.

وعن حال الطقس، توقعت مديرية الأرصاد الجوية، ان يستمر الجو متلقبا بين الغائم جزئيا والغائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق، ويكون الهطل ثلجيا فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر.

وحذرت المديرية من من حدوث الصقيع والجليد ليلاً في المناطق الجبلية ومن تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

أما عن طقس السبت، فتوقعت الأرصاد ان يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، مع فرصة لهطل أمطار خفيفة فوق المناطق الساحلية والجزيرة، كما تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا لتصبح حول معدلاتها.

سيريانيوز