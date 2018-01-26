أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، إن عملية عسكرية ستنفذها قوات بلاده في منبج وصولاً إلى الحدود العراقية، بعد العملية في عفرين، بهدف تطهير الحدود من "الإرهابيين".

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت وسائل اعلام عن أدروغان قوله في خطاب أمام قياديين اقليميين من "حزب العدالة والتنمية"، ان "أنقرة عازمة على مواصلة عملياتها العسكرية حتى تطهير حدودها مع سوريا من الإرهابيين".

وأشار أردوغان إلى أن "تركيا ستنفذ عملية عسكرية في منبج السورية وستواصل عملياتها وصولا إلى الحدود العراقية لغاية القضاء على آخر إرهابي، عقب الانتهاء من تطهير عفرين".

ووسع الجيش التركي عملياته العسكرية من منطقة عفرين لتشمل مناطق بالحسكة, على الحدود التركية- السورية, حيث تدور معارك بين وحدات "الحماية الكردية" والجيش التركي، في منطقتي رأس العين والمالكية، وسط تعرض مواقع للاكراد ، لقصف من المدفعية التركية.

وألمحت تركيا بان عملية "غضن الزيتون" ستمتد لتشمل منبج وشرق نهر الفرات , وسط مطالبات لواشنطن بوقف دعمها لوحدات "حماية الشعب" الكردية.

وذكر أردوغان إن "الجيش التركي لا يحتل عفرين السورية بل يكافح الإرهابيين هناك"، مشيرا الى ان "العملية تهدف لضمان عودة اللاجئين السوريين في تركيا الى بلادهم".

وتستضيف تركيا أكثر من 3 مليون لاجئ سوري، الآلاف منهم يعيشون في مخيمات حدودية بتركيا، إضافة إلى عشرات آلاف آخرين في مدن تركية، ضمن ظروف معيشية صعبة.

وتتواصل لليوم السابع على التوالي عملية "غصن الزيتون"، التي أطلقها الجيش التركي، السبت الماضي، مستهدفة المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د" ، في عفرين , الامر الذي اوقع قتلى في صفوف الجيش التركي والمقاتلين الاكراد.

وبرزت ردود افعال دولية تركزت حول القلق من تداعيات شن العملية التركية, فيما عارضت واشنطن ذلك, داعية الى الحد منها, باعتبارها تعرقل جهود مكافحة "داعش" و تسهم في تازم الوضع الانساني في عدة مناطق.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية المشتركة .

سيريانيوز