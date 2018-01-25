اعترف التحالف الدولي ضد "داعش" بأن أكثر من 830 مدنيا قتلوا جراء غارات شنها في سوريا والعراق منذ بداية عملية التحالف، بزعامة الولايات المتحدة، ضد الإرهابيين في آب 2014.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وجاء في تقرير نشرته قيادة عملية "العزم الصلب" على موقعها الإلكتروني، أن ما لا يقل عن 831 مدنيا قتلوا عن غير قصد منذ انطلاق العملية ضد تنظيم "داعش" في كلا البلدين، فيما تبقى 406 بلاغات عن سقوط ضحايا بين المدنيين قيد البحث.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أفادت، في كانون الأول الماضي، بأن 817 مدنيا لقوا حتفهم في سوريا والعراق منذ بداية عملية "العزم الصلب".

فيما اعتبر محللون بريطانيون من مركز "مجموعة متابعة الحروب الجوية" (AirWars Monitoring group) أن ما بين 3,9 ألف و6,1 ألف شخص قتلوا جراء غارات التحالف في سوريا (حيث يعمل من دون موافقة حكومتها) والعراق خلال العام 2017 وحده.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, حيث اشار التحالف الى استعادة مساحات كبيرة من المناطق التي سيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق في 2014, فضلا عن تراجع في عدد مقاتليه الى ادنى مستوياته منذ أكثر من سنتين ونصف.