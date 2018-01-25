أفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة يوم الخميس ان تنظيم داعش شن هجوما على نقاط عسكرية بين الميادين والبوكمال بريف دير الزور, فيما قال الجيش النظامي انه صد الهجوم.

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وقالت مصادر معارضة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان تنظيم داعش شن هجوما عنيفا على نقاط للجيش النظامي بين منطقتي الميادين والصالحية في دير الزور اسفر عن سقوط 18 عنصر للجيش النظامي".

بالمقابل قالت سانا ان الجيش النظامي احبط هجوما لإرهابيين من تنظيم “داعش” على قريتي الكشمة وغريبة بين مدينتي الميادين والبوكمال جنوب شرق دير الزور.

واضافت سانا ان الجيش النظامي اشتبك مع مجموعات مند تنظيم “داعش” هاجمت النقاط العسكرية في قريتي الكشمة وغريبة بين الميادين والبوكمال على الضفة الغربية لنهر الفرات بريف دير الزور الجنوبي الشرقي, مشيرة الى أن الاشتباكات أسفرت عن إحباط الهجوم والقضاء على أكثر من 25 من داعش واصابة آخرين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وكان الجيش النظامي أحكم سيطرته في 6 كانون الأول الماضي على كامل حوض الفرات بعد أن قضى على آخر تجمعات “داعش” في مدينتي البوكمال والميادين والقرى والبلدات التابعة لهما.