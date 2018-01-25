نصر الحريري: محادثات فيينا "حساسة" وستظهر مدى التزام الاطراف بالقرارات الدولية الاخبار المحلية شارك

أعلن رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة نصر الحريري, الخميس, أن الجولة الحالية من محادثات السلام في فيينا "حساسة" وستظهر مدى التزام الأطراف بتطبيق القرارات الدولية.

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وقال الحريري, في تصريحات صحفية "هذه الجولة حساسة لأننا سنختبر مدى انخراط النظام في عملية التفاوض ومدى التزام المعارضة بالقرارات الدولية ومدى التزام المجتمع الدولي بالوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية".



وكان المتحدث باسم هيئة التفاوض، يحيى العريضي، قال إن الجولة الحالية تمر فعلا بفترة حرجة وأحد المؤشرات أنها تعقد ليومين حاسمين.

والتقى المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، اليوم وفد النظام برئاسة بشار الجعفري وكذلك وفد المعارضة برئاسة نصر الحريري، في إطار محادثات السلام السورية في فيينا.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات على استكمال النقاش حول ملفي الدستور والانتخابات، وفق ما أكده سابقا المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.



يشار الى أن فيينا اختيرت بدلا من جنيف كما جرت العادة باعتبارها أحد مقرات الأمم المتحدة , وكانت اخر جولة عقدت في كانون الاول دون تحقيق أي تقدم او نتائج ملموسة, كما لم تحدث أية مفاوضات مباشرة بين وفدي الحكومة ووفد المعارضة الموحد كما كان متوقعا.



سيريانيوز





2018-01-25 19:30:34 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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