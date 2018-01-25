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مسؤول كردي: الجماعات الكردية الرئيسية لم تتلق دعوة للمشاركة في "سوتشي"
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الاخبار المحلية
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أعلن
مسؤول كردي يوم الخميس، إن الجماعات الكردية الرئيسية في سوريا لم تتلق دعوة رسمية
للمشاركة في مؤتمر "سوتشي"، مؤكدا انهم لن يحضروا المؤتمر في ظل استمرار الهجوم
التركي على منطقة عفرين.
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اضـغـط هـنا
ونقلت وكالة رويترز عن المستشار بالإدارة التي تدير مناطق الحكم الذاتي الكردية
بشمال سوريا بدران جيا كورد، قوله إن "الإدارة لم تتلق دعوة رسمية إلى مؤتمر سوريا
منذ تأكيد انعقاده يومي 29 و 30 كانون الثاني في سوتشي".
وأضاف جيا كورد "فيما يتعلق بموقفنا تجاه الدعوة إن تمت فإننا لن نحضر المؤتمر في
ظل هذا العدوان الإحتلالي الهمجي على عفرين"، مشيرا إن "روسيا كانت تعتزم دعوة
ممثلين عرب وأكراد من الإدارة التي تدير مناطق الحكم الذاتي".
واردف قائلا: "كيف يمكن البحث عن الحل في الوقت الذي تُدفع فيه المناطق الآمنة
والمستقرة باتجاه الفوضى والمعارك وهذا الأمر بحد ذاته متناقض مع جهود الحل
السياسي".
ولم توجه الدعوة للجماعات الرئيسية الكردية، التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال
سوريا، للمشاركة في أي مفاوضات سلام سابقة استجابة لرغبة تركيا التي ترى في وجود
تلك الجماعات قرب المناطق الحدودية تهديدا لأمنها القومي.
ويواصل الجيش التركي هجماته في عفرين بريف حلب ضد المقاتلين الأكراد, وسط معارك
تدور في المنطقة, وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون", التي بدأت منذ السبت الماضي,
رغم معارضة واشنطن لهذه العملية باعتبارها تعرقل جهود مكافحة "داعش" و تسهم في تازم
الوضع الانساني في عدة مناطق.
ووسع الجيش التركي عملياته العسكرية من منطقة عفرين لتشمل مناطق بالحسكة, على
الحدود التركية- السورية, حيث تدور معارك بين وحدات "الحماية الكردية" والجيش
التركي، في منطقتي رأس العين والمالكية، وسط تعرض مواقع للاكراد ، لقصف من المدفعية
التركية
وألمحت تركيا بان عملية "غضن الزيتون" ستمتد لتشمل منبج وشرق نهر الفرات , وسط
مطالبات لواشنطن بوقف دعمها لوحدات "حماية الشعب" الكردية.
سيريانيوز
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2018-01-25 19:35:31
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