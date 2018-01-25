أعلن مسؤول كردي يوم الخميس، إن الجماعات الكردية الرئيسية في سوريا لم تتلق دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر "سوتشي"، مؤكدا انهم لن يحضروا المؤتمر في ظل استمرار الهجوم التركي على منطقة عفرين.



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