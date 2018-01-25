حقق فريق ليجانيس مفاجأة مدوية بالتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد اقصائه ريال مدريد بالفوز عليه 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن اياب ربع نهائي كأس الملك.

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على ملعب "سانتياغو برنابيو" وامام 46 الف متفرج، كان ليغانيس البادىء بالتسجيل، بعدما اخطأ الظهير المغربي الشاب اشرف حكيمي بارجاع الكرة الى الدفاع، فاستغلها خافي ايراسو واطلق تسديدة قوية جميلة سكنت المقص الايمن لمرمى ريال مدريد (32).



مطلع الشوط الثاني، بكر بنزيمة بالمعادلة مستفيدا من تمريرة لوكاس فاسكيز (47)، بيد ان لاعب الوسط البرازيلي غابريال بيريس كان له رأي اخر، ومنح الاسبقية لليغانيس برأسية قوية من داخل المنطقة اثر ركنية (55).



وتأتي تلك الخسارة الموجعة، لتعمق من جراح الريال، الذي انعدمت حظوظه عملياً في الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني، الذي أحرزه في الموسم الماضي، في ظل ابتعاده بفارق 19 نقطة كاملة خلف غريمه التقليدي برشلونة، المتصدر، رغم امتلاك الفريق الملكي مباراة مؤجلة مع ليغانيس.



وحمل زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، نفسه مسؤولية الخروج المدوي من ربع نهائي كأس الملك، وأكد خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “أنا المسؤول عن الفشل، وأشعر بإحباط شديد، أتحمل المسؤولية الكاملة ولكني سأواصل العمل، سنطوي هذه الصفحة، ويجب النهوض والتفكير في مباراة السبت في الليجا (أمام فالنسيا) بعد هذه الضربة القوية”.



وعلقت صحيفتا “أس” و”ماركا” المقربتان من ريال مدريد على المباراة بجملة واحدة وهي “صفعة في البرنابيو”، في إشارة إلى الصدمة القوية التي تلقاها الملكي بعد الخسارة أمام ليجانيس.