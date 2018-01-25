نجح برشلونة بالثأر لخسارته (0-1) ذهاباً أمام جاره إسبانيول، بعدما تغلب عليه 2-0 في لقاء الإياب على ملعب كامب نو والتأهل الى نصف نهائي كأس إسبانيا.

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أحرز هدفي برشلونة كلاً من لويس سواريز في الدقيقة 9 وليونيل ميسي في الدقيقة 25.



أجرى فالفيردي أولى تغييراته مع الدقيقة 63 بخروج أليكس فيدال وإنيستا ودخول باولينيو وفيليب كوتينيو الذي يشارك للمرة الأولى مع برشلونة.



كاد كوتينيو أن يضع أولى بصماته مع فريقه الجديد بعدما تسلم كرة من ميسي على الجانب الأيسر ويمررها لسواريز الذي سددها قبل أن يتصدى لها الحارس باو لوبيز، وترتد من جديد وتصل لراكيتيتش ليعاود لوبيز التألق ويتصدى للكرة.



وحرم القائم الأيمن ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الثالث بعد أن فشلت كرته بالرأس من تخطى خط المرمى مع الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة.