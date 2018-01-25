ينتظر 6 آلاف سوري يتمتعون بالحماية المؤقتة في الولايات المتحدة قرار السلطات الأمريكية الذي قد يجبرهم على العودة إلى أتون الحرب الدائرة في بلادهم.

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