وتقول أن هدف هذا العدوان هو اقتطاع المزيد من الأراضي السورية من خلال احتلال منطقة عفرين

دعت "الإدارة الذاتية" في منطقة عفرين الحكومة السورية إلى حماية حدود الدولة من العدوان التركي ، مؤكدة أن عفرين جزء لا يتجزأ من سوريا.

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