اعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يوم الخميس، بأن الجيش التركي الذي يواصل عملياته في مدينة عفرين خسر 3 دبابات.

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ونقلت وسائل اعلام بيانا أصدره المكتب الإعلامي لـ(قسد)، أن الجيش التركي" حاول التقدم من محور ناحية بلبل في قرية عبيدان بغطاء من القصف المدفعي والدبابات ، إلا أن قواتنا تصدت للهجوم ودمرت دبابة تركية وقتلت من فيها، وسط تواصل الاشتباكات في المنطقة".

فيما لم يصدر من المصادر الرسمية التركية اي تأكيد حول هذا الموضوع.

وافاد بيان سابق صدر عن المكتب، إلى أن "المحاولات اليائسة للجيش التركي المدعوم من تنظيم (جبهة النصرة)، لا تزال مستمرة لاحتلال قرى مقاطعة عفرين، ومنها محاولة الجنود الأتراك التقدم في محور ناحية راجو بمحاذاة قريتي عمارا حتى قرية كومرشي".

وأورد البيان أن "مقاتلي (قسد) تصدوا لهجومهم"، مشيرا إلى أن "المعارك التي اندلعت أثناء هذه المحاولة ألحقت خسائر في العتاد والأرواح بالمهاجمين، حيث تم تدمير دبابتين تركيتين ومقتل من فيهما".

ويواصل الجيش التركي هجماته في عفرين بريف حلب ضد المقاتلين الأكراد, وسط معارك تدور في المنطقة, وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون", التي بدأت منذ السبت الماضي.

ووسع الجيش التركي عملياته العسكرية من منطقة عفرين لتشمل مناطق بالحسكة, على الحدود التركية- السورية, حيث تدور معارك بين وحدات "الحماية الكردية" والجيش التركي، في منطقتي رأس العين والمالكية، وسط تعرض مواقع للاكراد ، لقصف من المدفعية التركية بحسب مصادر اعلامية.

وألمحت تركيا بان عملية "غضن الزيتون" ستمتد لتشمل منبج وشرق نهر الفرات , وسط مطالبات لواشنطن بوقف دعمها لوحدات "حماية الشعب" الكردية.



