أجرى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, مباحثات هاتفية, مع امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, حول تطورات الاوضاع في سوريا وعملية "غصن الزيتون" التي تنفذها القوا ت التركية في منطقة عفرين بريف حلب.

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ونقلت قناة (تي ار تي) التركية عن اردوغان قوله, خلال الاتصال الهاتفي, أن عملية "غصن الزيتون" التي باتت ضرورية بالنسبة للأمن الوطني التركي تنطوي على صفة الإسهام في خدمة الوحدة السياسية لسوريا و وحدة الأراضي السورية و أمن و سلامة المنطقة.

وأوضح أردوغان أنه "يتم إيلاء الأهمية أيضاً للبعد الإنساني خلال عملية غصن الزيتون", مشيراً إلى أنه لهذا السبب تم "إتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل عدم تضرر المدنيين في المنطقة".

ويواصل أردوغان نشاطاته الدبلوماسية الهاتفية بشأن عملية "غصن الزيتون" التي تنفذها القوات المسلحة التركية في منطقة عفرين السورية.

وتتواصل لليوم السادس على التوالي عملية "غصن الزيتون"، التي أطلقها الجيش التركي، السبت الماضي، مستهدفة المواقع العسكرية لتنظيمي "داعش" و"ب ي د" ، في عفرين , الامر الذي اوقع قتلى في صفوف الجيش التركي والمقاتلين الاكراد.

ووسع الجيش التركي عملياته العسكرية من منطقة عفرين لتشمل مناطق بالحسكة, على الحدود التركية- السورية, حيث تدور معارك بين وحدات "الحماية الكردية" والجيش التركي، في منطقتي رأس العين والمالكية، وسط تعرض مواقع للاكراد ، لقصف من المدفعية التركية

وألمحت تركيا بان عملية "غضن الزيتون" ستمتد لتشمل منبج وشرق نهر الفرات , وسط مطالبات لواشنطن بوقف دعمها لوحدات "حماية الشعب" الكردية.

وبرزت ردود افعال دولية تركزت حول القلق من تداعيات شن العملية التركية, فيما عارضت واشنطن ذلك, داعية الى الحد منها, باعتبارها تعرقل جهود مكافحة "داعش" و تسهم في تازم الوضع الانساني في عدة مناطق.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين القريبة من الحدود السورية التركية المشتركة .