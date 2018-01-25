عقد وفد النظام برئاسة بشار الجعفري، يوم الخميس، اجتماعاً مع المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا بمقر الأمم المتحدة، في اطار جولة جديدة من المفاوضات السورية في فيينا.

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وتعقد محادثات فيينا التي تستمر يومين 25 و26 كانون الثاني الجاري، بناء على دعوة وجهها المبعوث الأممي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا الأسبوع الماضي في إطار العملية السياسية في جنيف.

ووافق النظام السوري والمعارضة على المشاركة في الجولة التاسعة من المحادثات حول سوريا المقرر عقدها في فيينا في يوم الـ 25 والـ26 الحالي.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات على استكمال النقاش حول ملفي الدستور والانتخابات، وفق ما أكده سابقا المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

يشار الى أن فيينا اختيرت بدلا من جنيف كما جرت العادة باعتبارها أحد مقرات الأمم المتحدة , وكانت اخر جولة عقدت في كانون الاول دون تحقيق أي تقدم او نتائج ملموسة, كما لم تحدث أية مفاوضات مباشرة بين وفدي الحكومة ووفد المعارضة الموحد كما كان متوقعا.

وجرت في جنيف ثماني جولات من مفاوضات السلام السورية، انتهت آخرها في 14 كانون الأول الماضي.

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